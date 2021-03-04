Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ о нарушении прав человека в Крыму

https://static.news.ru/photo/08fc3498-7cfb-11eb-be20-96000091f725_660.jpg Хайко Маас Фото: Kira Hofmann/dpa/Global Look Press

Заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по случаю семилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией говорит о неготовности Германии выполнять функции честного брокера на посту председателя в комитете министров Совета Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такая линия ведет к расколу в организации, негативно отразится на общей атмосфере в Совете Европы, затруднит подготовку министерской сессии комитета министров в Берлине в мае текущего года, — заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она предложила министру адресовать озабоченности самому себе. И напомнила, что именно на Берлине лежит доля ответственности за произошедшие события.