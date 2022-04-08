Захарова ответила на пожелание Борреля о завершении конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пожелавшего разрешения ситуации на Украине не дипломатическим, а военным путём. По её словам, ЕС превратился в отдел НАТО.

Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО, — написала она.

Боррель посетил Украину вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам визита он написал в Twitter, что «этот военный конфликт должен быть выигран на поле боя».

Накануне Захарова заявила, что НАТО затягивает конфликт на Украине, поставляя Киеву дополнительное оружие, и продолжает втягивать в свою сферу влияния Грузию, Финляндию и Швецию, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По её словам, отрицание открытого вступления в конфликт на Украине со стороны НАТО не должно никого обманывать.

Глава Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй считает, что конфликт между Россией и Украиной может усилить дезинтеграционные процессы в Европе и понизить статус европейских государств на международной арене. По его мнению, украинский кризис стал своего рода западнёй, подготовленной для ЕС США, которые стремятся к расширению НАТО на восток.