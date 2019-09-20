https://static.news.ru/photo/b3faa69a-db94-11e9-98bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия отвергает и считает юридически ничтожными претензии Таллина в связи с так называемой «советской оккупацией». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу. Ранее он выступил с утверждением, что страны Балтии должны добиться возмещения ущерба по этому вопросу, передаёт ТАСС .

Захарова подчеркнула, что позиция Москвы в этой ситуации остаётся неизменной.

Мы не приемлем само понятие «советской оккупации», через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии, — сказала она.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Балтии вместе требовать компенсацию за годы «советской оккупации». При этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд днём ранее заявила, что Таллин должен выстроить самостоятельный диалог с Москвой. Попытки в этом направлении предпринимались и ранее: в апреле она встречалась с российским коллегой Владимиром Путиным. News.ru опросил аналитиков, которые попытались объяснить противоречивую линию Таллина.