Захарова отреагировала на заявление Кулебы о Путине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и раньше не говорил хорошо о России и её президенте Владимире Путине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала слова украинского дипломата, призвавшего к «устранению» Путина.

А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть, что-то правильное он заявлял? — вопросами на вопрос о выступлении Кулебы ответила Захарова.

По её словам, Москва все последние годы вела диалог с Киевом, чтобы найти пути урегулирования, порой не обращая внимания даже на самые недружественные заявления Киева.

Вы считаете, что с этими людьми российская сторона поддерживает отношения из очарования ими? — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба выступил за устранение Владимира Путина. В видеообращении дипломат на английском языке заявил, что этого будет достаточно для того, чтобы остановить военную спецоперацию на Украине, пишет URA.RU. Кроме того, Кулеба сказал, что Путин — это не просто один человек, а целая политическая система.