«God Save America»: Захарова отреагировала на высказывание Байдена о Путине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, а также последовавшее заявлении Госдепа о том, что эти слова глава Белого дома сказал на эмоциях.

Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома — советник Госдепартамента США. God Save America, - написала дипломат в Telegram.

Во время выступления в Варшаве 26 марта Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а российский лидер «не может оставаться у власти». Также глава Белого дома назвал Путина «мясником».

Позднее старший советник Госдепа по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что резкие высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина были сделаны на эмоциях. По его словам, позиция американского лидера не отражает официальный политический курс Белого дома.