Захарова отреагировала на удаление каналов RT на YouTube

Для того, чтобы закрывать ресурсы, YouTube и другим американским интернет-платформам давно не требуются серьёзные обвинения или формальные поводы. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Для того, чтобы «закрывать ресурсы», ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие «серьёзные обвинения» или «формальные поводы»... Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube, — написала Захарова.

Она отметила, что по этому поводу готовится, который «понравится всем, особенно немецким журналистам».

Ранее стало известно, что сервис видеохостинга YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса».

Перед этим Люксембург отказал телеканалу в выдаче лицензии из-за позиции немецких властей.

В ответ на произошедшее, руководитель RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России.