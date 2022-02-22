Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и вечеринках

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пост главы евродипломатии Жозепа Борреля о санкциях ЕС. За время войны в Донбассе европейский чиновник не разместил ни одного твита, указала она в Telegram.

Боррель, описывая санкции против Москвы, заявил, что представителей российской власти лишат «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена». Захарова отметила, что жертвами конфликта в Донбассе стали более 13 тысяч человек.

От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему, — говорится в сообщении Захаровой.

Она добавила, что такое поведение «цивилизованных стран» не совместимо с человеческим обликом.

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции затронут 351 депутата Государственной думы, проголосовавших «за признание так называемых ЛНР и ДНР», заявил Жозеп Боррель. Дипломат указал, что в списке значатся ещё 27 физических и юридических лиц. Кроме того, по словам Борреля, новые ограничения затронут доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.