Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и вечеринках
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:25, 23 февраля 2022
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пост главы евродипломатии Жозепа Борреля о санкциях ЕС. За время войны в Донбассе европейский чиновник не разместил ни одного твита, указала она в Telegram.
Боррель, описывая санкции против Москвы, заявил, что представителей российской власти лишат «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена». Захарова отметила, что жертвами конфликта в Донбассе стали более 13 тысяч человек.
От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему, — говорится в сообщении Захаровой.
Она добавила, что такое поведение «цивилизованных стран» не совместимо с человеческим обликом.
Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции затронут 351 депутата Государственной думы, проголосовавших «за признание так называемых ЛНР и ДНР», заявил Жозеп Боррель. Дипломат указал, что в списке значатся ещё 27 физических и юридических лиц. Кроме того, по словам Борреля, новые ограничения затронут доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.