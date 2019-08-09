https://static.news.ru/photo/ef8e97ba-baca-11e9-992c-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разрешение Украины на пролёт российского самолёта примером проявления нормальных человеческих отношений вопреки политическим разногласиям.

Она надеется, что в будущем отношения двух стран наладятся, передаёт ТАСС .

Пассажирский самолёт российской авиакомпании «Глобус», летевший из итальянского города Бари в Москву, пересёк воздушное пространство Украины, несмотря на действующий с 2015 года запрет. Всего российский лайнер находился на территории Украины 26 минут.

Как писал News.ru, авиакомпания S7 объяснила, почему самолёт, следовавший рейсом Бари — Москва, отклонился от маршрута и пролетел над Украиной. Причина крылась в плохой погоде.