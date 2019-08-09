Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разрешение Украины на пролёт российского самолёта примером проявления нормальных человеческих отношений вопреки политическим разногласиям.
Она надеется, что в будущем отношения двух стран наладятся, передаёт
Пассажирский самолёт российской авиакомпании «Глобус», летевший из итальянского города Бари в Москву, пересёк воздушное пространство Украины, несмотря на действующий с 2015 года запрет. Всего российский лайнер находился на территории Украины 26 минут.
Как писал News.ru, авиакомпания S7 объяснила, почему самолёт, следовавший рейсом Бари — Москва, отклонился от маршрута и пролетел над Украиной. Причина крылась в плохой погоде.