Захарова отреагировала на протесты в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/a5b2a3a2-50ba-11eb-9c61-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в социальной сети отреагировала на беспорядки, которые происходят на территории столицы США — города Вашингтон. В качестве комментария к происходящим событиям дипломат перепостила сообщение экс-главы бюро телеканала CNN в Москве Джилла Догерти.

Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны. Есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба. В результате беспорядков погибли четыре человека.

Захарова, реагируя на протесты, разместила на своей странице в Facebook высказывание Догерти.

США никогда больше не смогут говорить миру, что мы являемся образцом демократии, — сообщается в цитируемой публикации.

Как ранее передавал NEWS.ru, беспорядки в Вашингтоне показали, что Штаты потеряли право навязывать курс другим государствам, а американская демократия оказалась хромой на обе ноги. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.