Захарова отреагировала на принятие ООН резолюции о «милитаризации» Крыма

https://static.news.ru/photo/45152e08-3aed-11eb-ae87-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская резолюция о проблеме «милитаризации» Крыма, а также районов Чёрного и Азовского морей является контрпродуктивной и политизированной.

Она подчеркнула, что документ, как и в прошедшие два года, приняла только треть стран — членов ассамблеи.

Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искажённой картиной мира, которая насаждается киевскими властями, — цитирует Захарову телеканал RT.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма. Это произошло 7 декабря.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как ранее передавал NEWS.ru, Мария Захарова обратила внимание на итоги уходящего года Google, согласно которым в 2020 году у украинцев самыми популярными оказались песни на русском языке. Дипломат призвала Киев признать эти данные объективными.