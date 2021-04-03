«Лживое мурло»: Захарова оценила поведение Навального на встрече с Бутиной

https://static.news.ru/photo/dd8a7462-9561-11eb-8692-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вступилась за члена Общественной палаты и журналистку Марию Бутину, которая посетила оппозиционера Алексея Навального в колонии, а затем стала получать угрозы.

«Лживое мурло», с которым она пыталась поговорить, не является «невинной жертвой». Мария Бутина — человек, а то, что перед ней, — истеричная баба, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат напомнила, что Бутина несколько месяцев провела в американской тюрьме по политическим обвинениям. Её содержали в одиночной камере без права на общение, со множеством запретов, но девушка «не сломалась». Захарова подчеркнула, что после этого Бутину не могут задеть оскорбления.

24 марта появилась информация об ухудшении здоровья Навального. В ФСИН заявляли, что состояние оппозиционера является удовлетворительным. 31 марта Навальный заявил, что у него возникли боли в спине и стали отниматься ноги. Он решил объявить голодовку, поскольку к нему не пускают врачей. 2 апреля в колонию к Навальному приехала Мария Бутина. Разговор с оппозиционером прошёл на повышенных тонах.

Как писал NEWS.ru, проживающая в США журналистка Евгения Альбац обвинила Бутину в деятельности, которая является аналогом проституции. Она заявила, что девушка «делала карьеру передком», а когда попала в тюрьму, то пошла на сделку со следствием. Альбац подчеркнула, что вернувшись на родину, Бутина «снова собирает на жизнь проституцией».

Мария Бутина получила известность после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Она признала свою вину в участии в сговоре против США. Бутину приговорили к 18 месяцем тюрьмы. Девушка отбыла часть срока, а затем её депортировали в Россию. В настоящее время Мария Бутина работает на телеканале RT, входит в экспертный совет уполномоченного по правам человека в РФ и является членом Общественной палаты РФ.