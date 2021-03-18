Захарова оценила пересмотр подхода Twitter к мировым лидерам

https://static.news.ru/photo/4a15e91c-8898-11eb-ab3c-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Сервис микроблогов Twitter сообщил о готовности пересмотреть свою политику в отношении мировых лидеров, чтобы решить, как поступать с теми из них, кто нарушает правила использования соцсети. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этом случае в Москве тоже готовы пересмотреть подход к Twitter.

Мы хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учётом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter. Поэтому мы пересматриваем наш подход к мировым лидерам, — подчеркнули в компании.

Сотрудники Twitter намерены обратиться за помощью в решении этого вопроса к пользователям и выяснить, должны ли мировые лидеры подчиняться общим правилам сервиса, а также какие принудительные меры уместны, если мировой лидер нарушит эти нормы.

А мы тоже хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учётом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, поэтому мы пересматриваем наш подход к Twitter, — ответила на это в Facebook Мария Захарова.

Как писал NEWS.ru, пользователи соцсетей бурно отреагировали на замедление работы Twitter в России и на обещания Роскомнадзора полностью заблокировать соцсеть. Появилось множество мемов и шуток на эту тему. Дело в том, что американская соцсеть отказалась реагировать на требования ведомства удалять запрещённый контент (суицид, детская порнография). В ответ на это Роскомнадзор 10 марта начал замедлять работу сервиса в РФ. Компании дали месяц на удаление запрещённого в России контента и пообещали при невыполнении законов полную блокировку.

Пользователи разделились два лагеря: одни отмечают, что требования Роскомнадзора законны и логичны и Twitter должен им подчиниться. Вторая группа просто шутит на эту тему и ждёт действий ведомства. Многие подчёркивают, что, скорее всего, блокировка не увенчается успехом, как в случае с Telegram.