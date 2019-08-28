https://static.news.ru/photo/effb9b76-c975-11e9-97bb-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала освобождение журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи на Украине шагом на пути к справедливости в его отношении.

Освобождение Вышинского из-под стражи — это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста, — написала Захарова в посте в Facebook, комментируя решение киевского суда.

Как сообщал News.ru, главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене. 17 мая 2018 года журналист был арестован Херсонским городским судом.

Сам Вышинский неоднократно отвергал все обвинения и заявлял о своей невиновности. Он подчёркивал, что не согласен на обмен с находящимися на территории России украинскими заключёнными, так как виновным себя не считает. Суд продлевал ему меру пресечения, в общей сложности журналист провёл под арестом более года.

28 августа 2019 года Вышинский был освобождён под личное поручительство. Теперь он по первому требованию обязан являться в суд или к следователю.