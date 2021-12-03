Захарова отреагировала на обвинения России в агрессивных действиях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США следует начать с себя, если они решили поискать страны, нарушающие международное право. Обвиняя Россию в агрессии, в Вашингтоне пытаются подвести идеологическую базу под планируемый «Саммит демократий», написала дипломат в Telegram.

Так Захарова отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России».

Подобные заявления госсекретаря — не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «Саммит демократий». Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнёрам надо начинать, стоя перед зеркалом, — подчеркнула представитель МИД.

Она напомнила, что именно по вине США и их союзников по НАТО разразились многочисленные кризисы в разных уголках мира, среди которых Сирия, Ливия, Ирак, Югославия. Были и «демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны» на Кубе, в Белоруссии, Венесуэле и Никарагуа. На Украине американцы вместе с другими странами Запада осуществляли руководство антиконституционным переворотом, указала Захарова.

Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки, — натовская рутина, — считает дипломат.

Она отметила, что это только некоторые американские «шалости», результатом которых стали «миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме рассказал, что готовит комплекс инициатив, касающихся Украины и России. По его словам, он поддерживает регулярные контакты с Киевом и союзниками в Европе. В частности, американский лидер пообещал затруднить президенту России Владимиру Путину возможность некоторых действий в отношении Украины.