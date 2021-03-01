Захарова отреагировала на доклад СПЧ ООН по Навальному

https://static.news.ru/photo/20cb4f5e-7aa4-11eb-8068-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что Германия перестанет скрывать материалы по делу оппозиционера Алексея Навального, а также вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов. Так она прокомментировала доклад Совета по правам человека Организации Объединённых Наций.

Наши желания найти истину в этом деле совпадают. На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием, — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что Москва неоднократно призывала Германию и ОЗХО к совместной работе. Так, Генпрокуратура отправляла своим немецким коллегам вопросы, которые могли бы пролить свет на случившееся с оппозиционером, специалистов ОЗХО ждали в России, но всё было тщетно.

Захарова верит, что западные партнёры прекратят вести дезинформационную кампанию и после заявлений спецдокладчиков начнут вести прозрачную совместную работу на законной основе.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где Навальный был госпитализирован. Медики установили, что у оппозиционера произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Следов яда в анализах обнаружено не было.

Через два дня, когда состояние больного стабилизировалось, его перевезли в немецкую клинику. Правительство Германии со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Выводы экспертов были подтверждены в лабораториях Швеции и Франции.

Ранее Мария Захарова оценила позицию международной правозащитной организации Amnesty International, которая лишила Навального звания «узник совести», а позже решила провести внутреннее расследование, чтобы разобраться, как было принято такое решение. Российский дипломат считает, что правозащитники ищут сотрудника, у которого «совесть не выдержала лицемерия».

Как писал NEWS.ru, западные партнёры «с порога» отвергают любые неудобные вопросы и независимые мнения по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявила Мария Захарова. Она напомнила, что Франция не реагирует на предложение России предоставить результаты его анализов и юридической помощи. Эти документы были получены французской стороной ещё в сентябре 2020 года.