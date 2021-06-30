Захарова: отношение США к РФ напоминает сказку о Крошке Еноте

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Дмитрий Песков рассказал, изменились ли отношения России и США после саммита. Нужно время для того, чтобы почувствовать разрядку в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 24».

За две недели после встречи Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли что-то может измениться, считает пресс-секретарь президента. Нужно ждать месяцы, чтобы почувствовать тенденцию к изменениям. Это как запущенная болезнь,...