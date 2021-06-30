Захарова: отношение США к РФ напоминает сказку о Крошке Еноте
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:46, 29 июня 2021
Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила позицию Белого дома по отношению к России с мультфильмом про Крошку Енота. Так она в Telegram-канале прокомментировала заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь США Блинкен: «Если Россия продолжит нападать на нас <...>, то тогда мы будем отвечать». Немного напоминает сказку про Крошу Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда ещё раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться, — напомнила дипломат.
Захарова добавила, что сказку написала американская писательница Лилиан Муур.
А читали ли её вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене? Благо, сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь, — указала официальный представитель МИД.
Ранее стало известно, что американские власти грозят России ответными действиями, если Кремль не изменит агрессивную политику в отношении Белого дома. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, примерами агрессивной деятельности Москвы являются возможная причастность к вмешательству в американские выборы, к кибератакам и инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным.