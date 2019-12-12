https://static.news.ru/photo/69a866ce-1c9c-11ea-9e29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинская сторона изменила свой подход к переговорам с Россией.

Как говорит Захарова, украинские переговорщики стали учитывать интересы различных сегментов общества и изменили тональность своих высказываний, оперируя больше правовыми терминами.

Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение. Я думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит, — высказалась представитель МИДа в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Также она рассказала, что Лавров и Трамп обсуждали итоги встречи «нормандской четвёрки» в столице Франции, причём инициировала этот разговор американская сторона, проявив активный и живой интерес.

Как писал NEWS.ru ранее, министр экономики Словакии Петер Жига считает вероятным возникновение проблем с поставками газа в ЕС после Нового года. Он полагает, что Россия может остановить транзит газа через Украину и Словакии придётся реализовать на практике все подготовленные в течение минувшего десятилетия меры.