https://static.news.ru/photo/444a5a42-baa2-11e9-a057-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что включение Японией южной части Курильских островов в свой состав на картах отравляет отношения с Россией.

Мы считаем, что подобные действия неправомочны <...> Такие действия явно не идут на пользу созданию этой атмосферы и отравляют её, — сказала она на брифинге на площадке всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

Япония включила Южные Курилы, принадлежащие России, в свой состав на карте маршрута олимпийского огня, опубликованной на официальном сайте Олимпиады 2020 года.

Япония претендует на Южные Курилы, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В СССР рассчитывали, что совместная декларация поставит точку в территориальном споре, однако в Токио так и не отказались от претензий на острова. Мирный договор по окончании Второй мировой войны между СССР и Японией не подписан до сих пор, передаёт « Царьград ».

Как ранее писал News.ru, Алексей Пушков заявил, что изображение Южных Курил частью Японии на сайте Олимпиады-2020 является «заходом за красную линию».