Захарова осудила присутствие дипломатов на суде по Навальному

Присутствие иностранных дипломатов на заседании суда по делу Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному — вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию, — считает представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прибывшие в суд иностранные дипломаты не должны вмешиваться во внутренние дела России. Он также подчеркнул, что Владимир Путин не следит за процессом над Навальным.