Захарова осудила присутствие дипломатов на суде по Навальному

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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что желает открыто и честно обсудить все вопросы, связанные с делом арестованного оппозиционера Алексея Навального, с руководителем шведского внешнеполитического ведомства и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. По его словам, разговор на указанную тему должен пройти без какого-либо предубеждения.

По словам Лаврова, Россия и Швеция, как соседи, должны быть заинтересованы в добрых и дружеских отношениях. Открывая переговоры с Линде он подчеркнул, что «кровно» в этом заинтересованы жители приграничных районов....