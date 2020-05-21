Захарова осудила претензии Японии на юг Курил

https://static.news.ru/photo/f97afa98-9b70-11ea-8a62-fa163e074e61_660.jpg остров Кунашир Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

Включение Японией в «Синюю книгу по дипломатии» претензий на южную часть российских Курил противоречит поставленной на высшем уровне задаче по улучшению отношений между двумя странами. Об этом на брифинге 21 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в России обратили внимание на возвращение в «Синюю книгу по дипломатии» Японии за 2020 год формулировки о «японском суверенитете над Южными Курилами», а также ссылок на вопрос принадлежности этих островов в контексте российско-японского диалога по мирному договору.

Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях, — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее NEWS.ru писал, что японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», которыми в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».