Захарова осудила критическую позицию США по ВОЗ

https://static.news.ru/photo/3d9a531e-7a8c-11ea-bdc0-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявления руководства Соединённых Штатов о пересмотре финансирования Всемирной организации здравоохранения являются неконструктивными и несвоевременными. Об этом на брифинге 9 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Обратили внимание на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о планах Вашингтона пересмотреть объём финансирования ВОЗ. На этот счёт высказывался и президент США. Считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления несвоевременными в условиях нарастания масштабов пандемии, — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВОЗ финансируется в основном Соединёнными Штатами, но концентрируется на Китае, и пригрозил перекрыть транши из бюджета США. По мнению президента, мировая пандемия показала неэффективность организации, а ситуация с коронавирусом в Штатах была бы тяжелее, если бы Вашингтон следовал всем рекомендациям, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 млн человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.