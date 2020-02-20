https://static.news.ru/photo/add9dad8-53fd-11ea-9fa3-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «чушью» сообщения британских СМИ о попытках России ставить своих людей на влиятельные посты в ООН для подрыва международного сотрудничества.

Хочу напомнить, что на должность в секретариате ООН может претендовать гражданин любого государства, которое является членом организации. При этом наибольший вес имеет фактор взноса того или иного государства в бюджет организации, — цитирует ТАСС Захарову.

Она подсчитала, что на долю США приходится более трети штатных постов высшего и старшего уровней в секретариате ООН. Американцы, по её словам, занимают в общей сложности 2546 постов (россияне — 565), на руководящих должностях работают 116 граждан США и только 19 россиян.

На сегодняшний день 59 из 156 секретариатских должностей высшего уровня замещают представители ведущих западных государств, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, большинство членов Организации Объединённых Наций идёт за американцами, и в этом проблема их хамского поведения по отношению к российской делегации, главе которой не дали визу в Соединённые Штаты. Так считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ им. Ломоносова и бывший советский дипломат в США и ФРГ Николай Платошкин. Он уверен, что надо переносить заседания уставных органов ООН, например, Генассамблеи, в другие страны. В Нью-Йорке находится только штаб-квартира, а заседания могут проходить где угодно. Решать, где будет проходить Генассамблея ООН, должно большинство членов этой организации, но, к сожалению, большинство следует за американцами.