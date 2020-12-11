Захарова опровергла отказ Турции от поставок российской вакцины

https://static.news.ru/photo/c9bf66f4-3bbb-11eb-81f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД РФ

Информация о том, что турецкая сторона отказалась работать с российскими вакцинами от коронавируса, является дезинформацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Недавно видели яркий пример: было распространено якобы заявление турецкой стороны о том, что Анкара отказывается от работы с российскими вакцинами. Это же неправда, и это тут же было дезавуировано, — рассказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, именно так распространяется дезинформация, когда всё воспроизводится со ссылкой на некий источник в «переретрансляции несуществующих персоналий». Все социальные сети подхватывают эту информацию, и «пошло-поехало». Захарова считает, что в подобной ситуации необходимо давать информацию из первых рук, а также купировать появляющиеся фейки.

В среду, 9 декабря, турецкая газета Habertürk сообщила, что Турция отказывается от покупки российской вакцины. Журналисты ссылались на министра здравоохранения Фахреттина Коджу. Позже эта информация была опровергнута. Турецкий министр заявил, что специалисты приступают к токсикологическим исследованиям российской вакцины.

Как писал NEWS.ru, предварительные данные по исследованию вакцины «Спутник V» показали, что эффективность препарата после введения первого компонента составляет 69,3%, после второго — 96,2%.