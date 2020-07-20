«Что-нибудь придумаем»: Захарова о включении Кадырова в чёрный список США

https://static.news.ru/photo/3ff5ede2-ca9d-11ea-a843-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в чёрный список Госдепартамента США. Она пообещала, что Москва не оставит эти меры без ответа.

Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем, — сообщила она РИА Новости.

О внесении Кадырова в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает его причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Хадижат, писал NEWS.ru.