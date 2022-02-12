Захарова назвала парадом-алле снятие флага с посольства Британии в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снятие флага с посольства Великобритании в украинской столице. Данный шаг — часть информационного парада-алле о предстоящем российском «вторжении» на территорию Украины, отметила она в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Это вот всё парад-алле, который является частью информационно-политической провокативной деятельности, — сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова разъяснила, что флаг с посольства снимают при прекращении его работы по каким-либо причинам. Она также указала на то, что станы Запада не сообщали об эвакуации своего дипперсонала. При этом поспешили с заявлениями о вывозе посольства РФ из Киева, хотя оно продолжает работать.

О снятии флага с британского посольства на Украине стало известно накануне. В Лондоне приняли решение вывезти сотрудников дипмиссии, объяснив это тем, что она не может оказывать консульскую помощь.

Действия британских властей прокомментировал бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. Он предположил, что снятие флага может быть обусловлено каким-либо техническим моментом.