Захарова оценила слова принца Гарри о «невидимом договоре» СМИ Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «сговоре» и распределении ролей между политическим истеблишментом Великобритании и СМИ, назвав сенсационным заявление герцога и герцогини Сассекских — принца Гарри и его жены Меган Маркл — в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Мужчина считает, что если «умасливать журналистов и всем с ними делиться», то пресса начнёт к тебе относится благосклонно.

Здесь ключевое слово — договор. По большому счёту, вот этот невидимый договор, о котором говорит герцог, это — сговор <...> Это что, объективность? Это непредвзятость? То есть получается, что роли распределены как между политическим истеблишментом Британии, так и между медиа. У них есть договор, — отметили Захарова в эфире НТВ.