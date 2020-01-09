https://static.news.ru/photo/4d3a83dc-330d-11ea-abf9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резолюцию сейма Польши, в которой говорится, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.

Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду, — написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что итоги Второй мировой войны зафиксированы Нюрнбергским трибуналом. Если Варшава хочет его оспорить, то это другой вопрос.

Как писал NEWS.ru, нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны. 23 августа 1939 года они заключили «позорный» пакт Молотова — Риббентропа, из-за чего пострадали Польша и другие государства Центральной и Восточной Европы.