Захарова оценила призыв Майи Санду вывести войска из Приднестровья

https://static.news.ru/photo/04c09cfc-3098-11eb-9a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Планы избранного президента Молдавии Майи Санду добиться вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв мирного урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы, — цитирует ТАСС дипломата.

Она подчеркнула, что за те 25 лет, что в регионе находятся российские миротворцы, сохраняется стабильность и не проливается кровь.

Ранее Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что не намерен допустить обострения ситуации в регионе. Он пригрозил вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир.

Как писал NEWS.ru, Додон заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность, а также подчеркнул, что готов оказать ей помощь, если потребуется.