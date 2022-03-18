Захарова посоветовала немцам меньше дышать для «борьбы с Россией»
Сергей Попов
Сергей Попов
12:29, 20 марта 2022
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/via Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала призыв министра сельского хозяйства Германии к соотечественникам сократить потребление мяса ради борьбы с РФ. По её мнению, чиновнику следовало бы пойти дальше и попросить немцев ограничить себя в потреблении воздуха.
И это ведь только часть правды <...>, им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России, — написала Захарова.
Инициативу министра ФРГ оценил также зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом он сделал акцент на том, что немецкий чиновник является вегетарианцем.
С предложением к немцам сократить потребление мяса министр Джем Оздемир обратился накануне. По его словам, это будет «вкладом против Путина». Он также порекомендовал соотечественникам делать покупки сознательно, чтобы выбрасывать меньше продуктов.