Захарова посоветовала немцам меньше дышать для «борьбы с Россией»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала призыв министра сельского хозяйства Германии к соотечественникам сократить потребление мяса ради борьбы с РФ. По её мнению, чиновнику следовало бы пойти дальше и попросить немцев ограничить себя в потреблении воздуха.

И это ведь только часть правды <...>, им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России, — написала Захарова.

Инициативу министра ФРГ оценил также зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом он сделал акцент на том, что немецкий чиновник является вегетарианцем.

Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу! — отметил Медведев.

С предложением к немцам сократить потребление мяса министр Джем Оздемир обратился накануне. По его словам, это будет «вкладом против Путина». Он также порекомендовал соотечественникам делать покупки сознательно, чтобы выбрасывать меньше продуктов.