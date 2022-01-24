Захарова оценила призыв главы СНБО Украины «не сеять панику» в стране

Мария Захарова прокомментировала призыв главы СНБО Украины Алексея Данилова снизить накал ситуации с безопасностью вокруг страны и «не сеять панику». С этой просьбой секретарь Совбеза страны обратился к СМИ, напомнила в своём Telegram-канале Захарова.

Всё же логично. Несколько лет рассказывать про «российские танки на Украине», ввести термин «страна-агрессор», переписать под это все законы, каждый день требовать санкций и денег на защиту, а потом попросить СМИ «не сеять панику», — пояснила происходящее на Украине дипломат.

Данилов накануне заявил, что Киев не видит оснований говорить о планах полномасштабного российского вторжения на Украину. Сложившаяся в стране ситуация, считает глава СНБО, «полностью понятна», поводов паниковать нет и «кричать от страха» не нужно.

Виновниками этого «накала страстей», считает Захарова, являются сами киевские власти, которые по сути и создали паническую ситуацию в стране.

Так они её и не сеют. Она у них проросла. А «киевский режим» теперь пожинает, — добавила дипломат.

Ранее глава СНБО Украины Данилов заявил, что война с Роcсией, по сути, началась после захвата Крыма в 2014 году и продолжаeтся уже восьмой год, и если для политиков в Вашингтоне и других странах это новоcть, то для Украины это cтарые реалии. Он добавил, что в случае необходимости украинские военные смогут дать отпор и ситуация полностью под контролем.