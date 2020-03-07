https://static.news.ru/photo/5139f4b8-6076-11ea-98b9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский, предложивший изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений, не понимает, что это невозможно. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее украинский лидер предложил перейти к гибкому подходу к выполнению Минских соглашений. По его словам, изменения в некоторых пунктах не могут привести к каким-то плохим последствиям.

В общественном транспорте на окнах «Запасного выхода» написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится, — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

18 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, Киев планирует выйти из переговоров по Донбассу через год, если международные соглашения не будут реализованы и обстановка в зоне конфликта не изменится.