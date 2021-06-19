Захарова оценила готовящиеся в США антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/8413c454-d1db-11eb-8e43-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о новом пакете антироссийских санкций, передаёт ТАСС.

На незаконные действия Соединённых Штатов всегда следовал закономерный ответ России, — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что Вашингтон путём введения санкций против Москвы хочет решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что в Вашингтоне готовят новые санкции в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности передачи Навального, который отбывает тюремный срок, Штатам. По его словам, со стороны американских властей соответствующих предложений не поступало.

В ходе пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин заявил, что Навальный сам спровоцировал своё задержание. Он специально выехал за границу, проигнорировав требование закона регулярно отмечаться в инспекции.