Захарова объяснила значение слова «патриотизм»

https://static.news.ru/photo/702d599c-ac8d-11ea-85e3-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что для неё значит патриотизм. Для неё это не только любовь к родине, её истории и людям, но и профессиональное отношение к работе.

Это профессиональное отношение к своей работе, искреннее служение той профессии и работы на том направлении, за которое ты отвечаешь, — сказала Захарова в ходе акции «Я люблю Россию», посвящённой национальному празднику.

Она отметила, что при этом не имеет значения уровень, статус или опыт работы. Главное, по её словам, это искренность, качество и стопроцентная отдача.

День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то что многие называют его Днём независимости России.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днём России и выразил уверенность, что «всех нас объединяет стремление принести пользу своей Родине».