Захарова объяснила значение слова «патриотизм»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что для неё значит патриотизм. Для неё это не только любовь к родине, её истории и людям, но и профессиональное отношение к работе.
Это профессиональное отношение к своей работе, искреннее служение той профессии и работы на том направлении, за которое ты отвечаешь, — сказала Захарова в ходе акции «Я люблю Россию», посвящённой национальному празднику.
Она отметила, что при этом не имеет значения уровень, статус или опыт работы. Главное, по её словам, это искренность, качество и стопроцентная отдача.
День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то что многие называют его Днём независимости России.
Как ранее писал NEWS.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днём России и выразил уверенность, что «всех нас объединяет стремление принести пользу своей Родине».
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