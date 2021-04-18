Захарова объяснила, зачем Запад «нагнетает истерию» во всём мире

https://static.news.ru/photo/2bc6861e-a063-11eb-94d0-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры западных страны намеренно создают в мире атмосферу напряжённости, чтобы отвлечь своих граждан от собственных нерешаемых проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Наши западные партнёры хотят навязать всему миру ощущение тревожности, нагнетание истерии, нагнетание ощущения тревожности. Делается это намеренно, специально. Ответ понятен. Груз собственных проблем, которые не решаются, заставляет их использовать эту модель, — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что за последние 10 дней большое число материалов в западных СМИ было посвящено «началу агрессии» Москвы на востоке Украины. При этом, по словам Захаровой, использовались неактуальные кадры, на которых украинская бронетехника выдавалась за российскую, а «вторжение» России преподносилось как уже свершившийся факт.

Как передавал NEWS.ru, российский посол в Германии Сергей Нечаев призвал Запад перестать распространять дезинформацию по ситуации на территории Донбасса и не поддерживать иллюзии Киева. Также стоит отказаться от любых действий, которые могли бы привести к дестабилизации положения на юго-востоке Украины.