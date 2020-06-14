Захарова объяснила вызов посла Чехии в российский МИД

https://static.news.ru/photo/f8bbd61a-aeec-11ea-b2a9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вызов чешского посла в российский МИД связан с политикой Праги в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Это связано с недружественными действиями Праги, о которых мы говорили ранее, и ответной реакцией на них, — цитирует её ТАСС.

5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. 8 июня российские дипломаты вернулись в Москву.

Ранее Захарова предупреждала, что Россия обязательно будет учитывать высылку дипломатов из Чехии в выстраивании отношений с этой страной. Она подчёркивала, что у Москвы просто нет иной альтернативы после таких действий чешских властей.

В официальном комментарии российского МИД отмечалось, что чешская сторона, решившись на этот недружественный шаг, поступила «непорядочно и недостойно». В Москве считают, что власти Чехии нанесли серьёзный урон двусторонним отношениям «без каких-либо оснований», писал NEWS.ru.