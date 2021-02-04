Захарова объяснила внимание Запада к РФ попыткой ухода от своих проблем

https://static.news.ru/photo/4be7668c-66ef-11eb-8a8f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейские и американские официальные лица намеренно уводят внимание мировой общественности от ситуации внутри своих стран, акцентируя его на несогласованных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посоветовала им переключить внимание на свои территории, а «не пытаться способствовать раскачиванию ситуации» в РФ.

Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США, и просто намеренно уводит внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах, фокусируясь на своём видении ситуации в России, — цитирует РИА Новости Захарову.

В пример она привела США, где, по её словам, наблюдается «рост градуса насилия».

Как писал NEWS.ru, Москва готова разъяснять, но не обсуждать решения российских судов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления зарубежных политиков о несправедливом приговоре оппозиционеру Алексею Навальному. Он уточнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже «достаточно детально отвечал на соответствующие вопросы», дал оценку подобным заявлениям и отметил абсолютную их неприемлемость. Лавров также отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут «как под копирку».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» Алексею Навальному на реальный срок в 3,5 года. На заседании суда находилось около 15 иностранных дипломатов. Спустя некоторое время после оглашения приговора иностранные политики и дипломаты жёсткого отреагировали на это решение, потребовав освободить Навального. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен.