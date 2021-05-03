Захарова объяснила стратегию доминирования США над Россией

https://static.news.ru/photo/619e76fe-abe7-11eb-bde8-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон пытается доминировать над Москвой путём сдерживания ядерного потенциала Вооружённых сил РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

В военной сфере США поставили перед собой задачу достижения абсолютного доминирования и делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания с упором на создание глобальной ПРО. В этом же ряду развитие американцами военно-космических возможностей и создание неядерных средств «быстрого высокоточного удара», — сообщила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва ставит перед собой задачу «бесконфликтного сосуществования», поддерживая баланс сил и стратегической стабильности. В МИД РФ пока неизвестно, какой тактики по контролю над вооружением будет придерживаться администрация президента США Джо Байдена, однако есть уже сигналы о готовности обсуждать эти вопросы.

Мы к предметному и конструктивному диалогу готовы. Однако договариваться о чём-либо без встречного учёта наших интересов и озабоченностей, в том числе в сфере ПРО, мы не станем, — заранее предупредила Захарова.

Попытки США представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем «дымовая завеса». Об этом заявила ранее Мария Захарова. Наращивая противоракетные возможности, США прежде всего стремятся получить решающее преимущество за счёт создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий, считает она. Захарова отметила, что это может привести к серьёзным последствиям в сфере безопасности и нарушить стратегический баланс сил в мире.