https://static.news.ru/photo/81eda39a-219f-11ea-b0e8-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо продолжает заниматься провокациями, хотя недавние события доказали провал его политики, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Полагаем, что пришло время оппонентам Каракаса признать объективную реальность: в Венесуэле есть только один глава государства — президент Николас Мадуро, — рассказала сотрудница ведомства.

По словам дипломата, чиновник погряз в коррупции, а также планирует провести силовые акции. Например, атаковать два военных подразделения в венесуэльском штате Сукре, чтобы захватить арсеналы и продолжать развязывать боевые действия, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Национального центра управления обороной России за два месяца до начала беспорядков в Венесуэле просчитали ход развития событий в этой стране. Также они предсказали переворот в Боливии и беспорядки в Гонконге.

Для этого были использованы данные разведки, мониторинга информационного пространства, а также моделирование на суперкомпьютере. Об этом рассказал руководитель одной из дежурных смен НЦУО генерал Игорь Христофоров.