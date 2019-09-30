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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с журналистами объяснила, почему глава ведомства Сергей Лавров не станет отказываться от визита в США после визового скандала.

Она аргументировала это решение нежеланием РФ подыгрывать тем, кто желает сорвать участие государства в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Журналисты во время диалога с Захаровой провели параллель с решением экс-главы МИД России Евгения Примакова, который развернул самолёт над Атлантикой, протестуя таким образом против бомбардировок НАТО территории Югославии. Официальный представитель ведомства подчеркнула, что в то время «была совершенно другая ситуация».

Сейчас задачи иные — минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать? — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Как ранее сообщал News.ru, официальный представитель МИД заявила, что устроенный США визовый скандал нанёс удар по реноме Организации Объединенных Наций (ООН). По её словам, подобные проблемы начались давно, и некоторые заседания переносятся из Нью-Йорка, поскольку ведущие игроки не получают американские визы.