Захарова объяснила, почему Путин извинялся за неё перед президентом Сербии

https://static.news.ru/photo/9a33da0e-7cd0-11eb-b769-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MID_RF/twitter.com

Суть ситуации которая возникла между ней и сербским лидером Александром Вучичем раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат объяснила, почему коллега президента РФ Владимира Путина обиделся и на кого.

Это не я Вучича обидела, это он обиделся. Это разные вещи. Про него не было ни слова, но он воспринял это на свой счет, хотя там было совершенно про другое. Это было про то, как протокольщики в Белом доме используют различные технологические приемы, чтобы переиграть ситуацию в свою пользу, — рассказала Захарова в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале издания Super.

Обиделся Вучич из-за поста Захаровой, который она опубликовала 6 сентября 2020 года и иронично высказалась о встрече президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа. Публикацию российский дипломат сопроводила снимком, на котором американский лидер сидит на большом расстоянии от своего сербского коллеги.

Высказывание представителя МИД РФ обидело лидера Сербии, а Захарова потом извинилась и пояснила, что имела в виду неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». При этом дипломат отметила, что Штаты пытались поставить в такие неудобные ситуации и российские делегации. Россия зная это всегда обговаривает заранее протокольные особенности.

Однако сербского президента сильно огорчили слова Захаровой, которые он тогда назвал примитивизмом и посетовал, что РФ не ценит Сербию — единственную европейскую страну, которая не ввела санкции против Москвы. Позднее Вучич сообщил, что Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров принесли ему извинения, но этот инцидент он не считает «проходным и неважным».

На вопрос о том, каково это, когда за тебя извиняется президент страны, Захарова ответила кратко: «Таково». При этом дипломат отметила, что никаких карательных мер в её адрес не было.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада поддерживают российскую оппозицию. По её словам, многие страны ЕС «играют в принципиальность», сообщал NEWS.ru.