Захарова объяснила, почему в США ищут «внутренних врагов»

https://static.news.ru/photo/69982170-7825-11eb-9128-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Называя своих граждан «внутренними врагами», США прикрывают преследование общественных деятелей, не согласных с текущей политической конъюнктурой. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что «американская Фемида бывает жестокой в отношении к своим согражданам, которые занимаются политикой».

Захарова напомнила о кампании в США «по поиску и наказанию причастных к пресловутому якобы вмешательству России в американские выборы». Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в итоге не было представлено никаких реальных доказательств.

Апофеозом, считает Захарова, стала развёрнутая американскими спецслужбами широкая кампания преследования участников штурма Капитолия, а также других не согласных с победой Джо Байдена на президентских выборов.

Как вам такое? Изобретён просто новый термин для обозначения тех самых общественных и политических деятелей, которые идут против мейнстрима, — цитирует Захарову РИА Новости.

6 января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, которая переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Таким образом они задержали начало заседания, в ходе которого происходила процедура утверждения итогов выборов лидера страны. Тогда конгрессменов эвакуировали, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек погибли.

Ещё в период президентства Трампа его экс-советник Роджер Стоун был осуждён за препятствование суду в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы. Суд счёл доказанным, что Стоун препятствовал суду и лгал конгрессу, чтобы защитить победившего в ходе голосования Трампа. В декабре 2020 года, на финише своего срока, Трамп своим указом помиловал Стоуна.

В конце января 2021 года, как писал NEWS.ru, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала власти страны увеличить финансирование обеспечения безопасности Капитолия и его защиту от «внутренних врагов».