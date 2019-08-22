Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности. Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совбезе ООН по этой ситуации.
Это публичное мероприятие. Основанием для запроса было озвученное в США намерение относительно размещения ракет средней дальности в АТР. Происходящее ведёт к нарастанию напряжённости в мире. Действия США создают угрозу для международной безопасности, — сказала Захарова.
Заседание Совета Безопасности ООН созывается 22 августа.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова дать симметричный ответ на размещение ракет на европейской территории и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, писал News.ru.