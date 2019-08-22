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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского вернуть Россию в G7 в обмен на Крым.

Зеленский предложил в качестве обмена то, что он не может предоставить на самом деле. Что выдаёт в нём очень неопытного политического игрока, — сказал Мухин. По его словам, Зеленский повторяет...