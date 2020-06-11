Захарова объяснила, как США хотят «похоронить» ДСНВ

https://static.news.ru/photo/c2342c28-ac03-11ea-8cb9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские власти пытаются «похоронить» Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Для этого они настаивают на подключении Китая к переговорам по его продлению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идёт о выработке контрольно-ограничительных мер в отношении военных программ Китайской Народной Республики, против чего, как известно, китайцы решительно возражают. Все это очень похоже на попытки США похоронить договор, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР, — пояснила представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что Вашингтон старается увязать вопрос продления договора с теми вопросами, которые не имеют отношения к его предмету или содержанию, сообщает РИА Новости.

Ранее издание The Washington Post написало, что Вашингтон хочет отказаться от продления ДСНВ. По данным источников издания, рассматриваются все варианты, которые касаются договорённостей о ядерном оружии.

Переговоры по ядерному оружию состоятся 22 июня в Вене в формате Россия — США.

NEWS.ru писал, что продление ДСНВ позволит создать новые меры по контролю над гиперзвуковым оружием. В этом убеждён заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.