Захарова обвинила во лжи генсека НАТО

https://static.news.ru/photo/b6887df6-8e12-11eb-8996-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о нежелании России вести диалог с Альянсом являются ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что российская сторона будет иметь в виду этот настрой НАТО при планировании своей внешней политики.

Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании, — цитирует Захарову ТАСС.

В ходе встречи глав МИД НАТО Столтенберг заявил, что Альянс и Евросоюз не могут по отдельности противостоять России, поэтому им следует объединиться. Он также отметил, что НАТО готова дать силовой ответ даже на невоенную агрессию в отношении стран-членов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу с НАТО. При этом он отметил, что со стороны Альянса соответствующих инициатив пока не поступало.