Захарова обвинила Великобританию в переброске оружия на Украину

Великобритания уже несколько дней отправляет вооружение на Украину военно-транспортными самолётами, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала прекратить милитаризацию Украины и направить усилия на побуждение руководства страны к выполнению Минских соглашений, сообщает ТАСС.

Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонны груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений, — заявила Захарова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сотрудники МИД Великобритании должны в кратчайшие сроки подготовиться к переходу к кризисному режиму из-за эскалации ситуации на Украине. До этого экстренный режим вводился при репатриации граждан из-за вспышек COVID-19 и в связи с выводом войск из Афганистана.

По словам источника, это означает, что сотрудников и дипломатов могут перераспределить на работу над политикой в отношении РФ и Украины, а также над ответом Великобритании на возможную эскалацию напряжённости, включая варианты сдерживания и санкции.

До этого глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон и обсудить темы, которые беспокоят как Россию, так и Запад. Также он призвал Россию, которая «является ядерной державой с заслуживающей гордости историей», не опасаться НАТО, Украины или других стран.