Захарова обвинила Запад в вовлечении российских подростков в свои «игрища»

https://static.news.ru/photo/70ee33ea-6c74-11eb-8a38-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, вновь затронула тему вмешательства стран Запада во внутренние дела России. Она отметила, что недавнее участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального является следствием манипуляций со стороны Запада.

Запад, заявляя о неких нарушениях прав россиян, всё чаще пытается вовлечь в свои игрища несовершеннолетних, используя их в качестве живого щита. Это недопустимо, подобное вмешательство в наши внутренние дела будет пресекаться, — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Запад продолжает масштабную антироссийскую кампанию, целью которой является дестабилизация ситуации в нашей стране. Москва к этому готова и будет пресекать любые подобные попытки, резюмировала дипломат.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

После несогласованной акции 23 января по всей стране было задержано порядка 300 подростков, из них около 70 — в Москве. После акции 31 января в столице задержали ещё около 80 детей, участвовавших в протестах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил тех, кто подстрекает детей к участию в таких акциях, с террористами.

Ранее NEWS.ru писал, что несогласованные акции протеста в поддержку Навального, прошедшие в городах России, являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в стране в 2021 и 2024 годах. Такое мнение выразил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Он обратил внимание, что отдельно целенаправленно готовились несанкционированные акции с участием подростков, подготовка заняла несколько лет. Пискарёв пояснил, что речь идёт об обучении новым технологиям управления группами подростков и молодых людей в виде игры — так называемой геймификации.