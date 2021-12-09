Захарова обвинила США в развале мировой спортивной системы

Попытки США доминировать на мировой спортивной арене и их дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине ведут к развалу устоявшейся спортивной системы. На смену ей приходит диктат идеологии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Сегодня, на мой взгляд, надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом. Правила переписываются, исходя из их идеологических установок, — сказала дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США объявляют дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине из-за нарушения прав человека властями КНР. Американские спортсмены примут участие в соревнованиях, но страна не станет отправлять официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду. Такое же решение впоследствии приняли власти Австралии и Великобритании.

В феврале этого года коалиция из 180 правозащитных организаций, которые представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Игры в столице Китая на основании того, что Пекин проводит массовые репрессии против них.