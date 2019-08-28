https://static.news.ru/photo/e8c6c6b4-c998-11e9-99f7-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

При помощи новых санкций США приносят в жертву остатки былого российско-американского партнёрства. Причём делают это в угоду начавшейся в этой стране предвыборной гонке, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что «решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает». Сложившуюся тенденцию при этом Захарова охарактеризовала как печальную.

Мы по-прежнему убеждены, что санкции США — это нелегитимный инструмент давления не только на нашу страну, но и в принципе на все страны, к которым применяется подобный механизм, — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее, как писал News.ru, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность, что Россия переживёт новые ограничительные меры так же, как и все предыдущие. По его словам, страна только усилится и продолжит стремительно развиваться.