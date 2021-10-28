Захарова обвинила США в намеренном обрушении консульской службы в РФ

На протяжении последних лет США намеренно рушили консульскую службу в России. При этом РФ выдаёт американским гражданам визы «как в аптеке», несмотря на препоны со стороны Соединённых Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Видео выступления на канале RTVi дипломат опубликовала в своём Telegram-канале. По мнению Захаровой, власти США должны набраться мужства и признаться в том, что они намеренно создали проблемы в консульстве.

Они должны набраться мужества и сказать, что они это сделали намеренно, намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов, намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для XXI века, что дальше некуда, намеренно закрывали своё генконсульство в РФ <...>. Они делали это всё специально — намеренно рушили оказание консульских услуг американской стороной в РФ, — заявила представитель российского МИД.

При этом Захарова отметила, что дело совсем не в запрете найма граждан РФ на работу в американское консульство. Ситуация с осложнённым получением виз США существовала и раньше.

И до запрета на наём российских граждан до года длилась эта процедура только получения согласия на собеседование. А можно задать вопрос: а чем занимались остальные сотрудники дипломатических и консульских миссий на территории России? И когда они рассказывают, что некому оформлять визы, пусть они не рассказывают это нам... — заметила дипломат.

При этом Россия, по словам Захаровой, несмотря на «деструктивные шаги» США, выдаёт американцам визы «как в аптеке — быстро, чётко, минимально загруженно бюрократией».

С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Своё решение они увязали с запретом российских властей нанимать местный и иностранный персонал.

Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.

Ранее сообщалось, что Госдеп США отнёс россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. В списке граждане России оказались при его последнем обновлении 21 октября.