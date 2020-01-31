Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова замглавы МИД Польши о праве на репатриации из РФ «шаромыжничеством».

Она выразила надежду, что польские журналисты смогут точно перевести значение этой характеристики и донести эту информацию до дипломата.

Павел, перестаньте шаромыжничать. Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова, — написала она в Facebook.

Как писал NEWS.ru, с начала 2020 года польские политики не единожды обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны, агрессии против Польши и во многом приравнивали Советский Союз к гитлеровской Германии. Замглавы польского МИДа заявил, что его страна имеет «безоговорочное право» на получение компенсаций от России и ФРГ.

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