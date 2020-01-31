https://static.news.ru/photo/3fef91aa-4464-11ea-ad67-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова замглавы МИД Польши о праве на репатриации из РФ «шаромыжничеством».

Она выразила надежду, что польские журналисты смогут точно перевести значение этой характеристики и донести эту информацию до дипломата.

Павел, перестаньте шаромыжничать. Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова, — написала она в Facebook.